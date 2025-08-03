Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 10 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 kişi yaralandı.

KAHVEHANEDE SİLAHLI KAVGADA 12 YARALI

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 12 kişi yaralandı.

KURŞUNLAR ARAÇLARA İSABET ETTİ

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavga sırasında seken bazı kurşunların çevredeki 2 araca isabet ettiği görüldü. Polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.