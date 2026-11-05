Diyarbakır'da son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı

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Diyarbakır\'da son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır\'da son 10 gündeki uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır'da son 10 günde il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 147 kilo skunk/esrar, 185 bin 593 adet sentetik ecza hap ve 2 kilo 213 gram kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 129 şüpheliye işlem yapılırken 24 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 147 kilo uyuşturucu, 185 bin 593 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 24 kişi tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son 10 günde operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda 147 kilo skunk/esrar, 185 bin 593 adet sentetik ecza hap, 2 kilo 213 gram kokain, 303 gram metamfetamin, 21 gram eroin, 17 adet extacy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 129 şüpheli şahsa işlem yapılırken adli makamlara sevk edilen 8 şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı, 24 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır3. SayfaGüncelSon Dakika

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