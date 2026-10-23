Diyarbakır'da son ayda uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheliden 67'si tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da son ayda uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheliden 67'si tutuklandı

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Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekiplerinin son bir ayda il genelinde yürüttüğü çalışmalarda uyuşturucu maddeler, ruhsatsız silahlar ve 133 mermi ele geçirildi. İşlem yapılan 104 şüpheliden 67'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 17'sine adli kontrol uygulandı.

Diyarbakır'da polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde çeşitleri, silahlar ve mermiler ele geçirilirken, gözaltına alınan 104 şüpheliden 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile mücadele kapsamında il genelinde farklı noktalarda son bir ayda gerçekleştirilen çalışmalarda, 51 kilo 347 gram skunk, 17 kilo 707 gram esrar, 20 kilo 749 gram metamfetamin, 15 bin 745 kök kenevir bitkisi, 6 bin 832 adet sentetik ecza hap, 549 gram afyon sakızı, 481 gram kokain, 182 adet ecstasy hap, 6 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız pompalı tüfek ve 133 adet mermi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 104 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 17'sine adli kontrol tedbiri uygulanırken 67'si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
DiyarbakırNarkotik3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da son ayda uyuşturucu operasyonlarında 104 şüpheliden 67'si tutuklandı - Son Dakika
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