Diyarbakır'da Tır Tekerleği Fatal Kazaya Yol Açtı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Tır Tekerleği Fatal Kazaya Yol Açtı

Diyarbakır-Silvan yolunda tırdan fırlayan teker, otomobilin tavanına düşerek 1 kişinin ölümüne neden oldu.

08.12.2024 12:45
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Diyarbakır'da, seyir halindeki tırdan fırlayan tekerin bir otomobilin tavanına düşmesiyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır-Silvan kara yolunun 36. kilometresinde meydana geldi. B.T. idaresindeki 34 KD 9788 plakalı otomobilin tavanına, seyir halindeyken karşı şeritten geçen tırdan fırlayan teker düştü. Tekerin tavanı yarmasıyla sürücünün yanındaki Erhan Tatar olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Öte yandan sürücü, olayın şokunu yaşayarak sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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