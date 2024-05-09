Diyarbakır'da trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağlandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağlandı

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü ve Trafik Şube Müdürünün katılımıyla Trafik Haftası kutlanarak öğrenci, sürücü ve aileleri bilgilendirildi. Kaya, 'İlimizde bu kapsamda geçen yıldan bu yıla, ölümlü trafik kazalarında yüzde 70 oranında bir azalma sağladık' dedi.

09.05.2024 17:48
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Diyarbakır'da trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağlandı

Ölüm nedenleri arasında trafik kazaları 11. sırada

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'nın katılımıyla Trafik Haftası kutlandı

Öğrenci, sürücü ve aileleri trafik konusunda bilgilendirildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürü ve Trafik Şube Müdürünün katılımıyla Trafik Haftası kutlanarak öğrenci, sürücü ve aileleri bilgilendirildi. Kaya, "İlimizde bu kapsamda geçen yıldan bu yıla, ölümlü trafik kazalarında yüzde 70 oranında bir azalma sağladık" dedi.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda "Hayatla Yarışılmaz" sloganıyla Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Trafik Şube Müdürü İlker Köksoy ve trafik polisi ekiplerinin katılımıyla denetim yapılıp öğrenci, sürücü ve aileleri bilgilendirildi.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Fatih Kaya, herkesi Trafik Haftası'nı kutladı. Tüm dünyada mayıs aynın ilk haftası başlayan Trafik Haftası kutlamaları olduğunu belirten Kaya, bunun da, trafik konusunda bilinçlendirmeyi ve farkındalık düzeyini artırmaya yönelik olduğunu dile getirdi.

"Bütün dünyada ölümlerin yüzde 2.1'i, trafik kazaları içerisinde meydana geliyor" diyen Kaya, "Bu da ölüm nedenleri arasında trafik kazalarını 11. Sıraya oturtuyor. Yine bütün dünyada her yıl trafikte 20-25 milyon kişi sakat kalmakta. Gelişmiş ülkelere baktığımızda trafik kazaları altyapı ile önlenebiliyor belli bir düzeye göre. Teknolojideki gelişmelerinde araçlarda, yollarda kullanılması sonucunda bunun da belli bir etkisi oluyor. Ama bana göre, en büyük etken denetimlerin artırılması" dedi.

Diyarbakır'da da bu kapsamda geçen yıldan bu yıla, ölümlü trafik kazalarında yüzde 70 oranında bir azalma sağladıkları bilgisini paylaşan Kaya, "Bu da denetimlerimizi aynı oranda artırmamızla direkt ilişkili bir sonuç. Bu denetimler trafik polisleriyle olduğu gibi teknolojik denetimlere de önem vermekteyiz. Bu teknolojik denetimler kapsamında da, Diyarbakır'ımızla ilgili bir proje yürütmekteyiz. Mevcut kamera sistemlerinin iyileştirilmesi, yol işaret levhalarının biraz daha artırılması suretiyle yeni yazılımlar yükleyerek ilimize 8 tane elektronik denetleme sistemi kurmayı planlamaktayız. Çok kısa bir sürede 5'i şehirler arası yollarda, 3'ü de şehir içi yollarda olmak üzere Diyarbakır'ımıza 8 adet hız tüneli kazandırma çalışmalarımızın sonuna geldik. İnşallah en kısa sürede, belki de Kurban bayram öncesinde bu hız tünellerini hizmete açmış olacağız. Bu sayede de trafik daha çok disiplin altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Program, öğrencilerle fotoğraf çekimiyle son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da trafik kazalarında yüzde 70 oranında azalma sağlandı - Son Dakika

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