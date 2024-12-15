Diyarbakır'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Diyarbakır'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde hafif ticari aracın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı.

İlçenin Sinanköyü Mahallesi'nde hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, İhsan Işık hayatını kaybetti, M.I. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye sevk edilirken Işık'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak defnedildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.