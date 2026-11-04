Oğlaklı Kavşağı\'nda feci kaza: 12 kişinin bulunduğu araçta Azra ve Bahar kardeşler öldü

Oğlaklı Kavşağı'nda feci kaza: 12 kişinin bulunduğu araçta Azra ve Bahar kardeşler öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır-Mardin kara yolundaki Oğlaklı Kavşağı'nda önceki gece meydana gelen kazada, tüp yüklü kamyonla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 10 yaşındaki Azra ile 7 yaşındaki Bahar Kaynak olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta, aralarında bebeklerin de olduğu 12 kişinin bulunduğu belirlendi. Yaralılar hastanede tedavi altında, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tüp yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kardeşin hayatını kaybettiği kazada, hafif ticari araca 12 kişinin bindiği ortaya çıktı.
KAVŞAKTA KAMYONLA ÇARPIŞTI
Kaza, önceki gece Diyarbakır-Mardin kara yolu Oğlaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Y.K. (38) idaresindeki tüp yüklü kamyon ile M.S.K. (34) idaresindeki hafif ticari aracın çarpışması sonucu Azra (10) ve Bahar Kaynak (7) adlı kız kardeşler olay yerinde hayatını kaybetti.
ARAÇTA BEBEKLER DE VARDI
Kazaya karışan hafif ticari araca bebek ve çocukların olduğu 12 kişinin bindirildiği ortaya çıktı. Sürücünün hayatını kaybeden çocukları, otopsi işlemlerinin ardından defnedildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 2 aylık Z.K., 7 aylık N.K., A.A. (2), A.K. (4), G.K. (30), B.A. (17), A.A. (14), C.K. (23), N.K. (1) ve M.H.E'nin (42) hastanede tedavileri devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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