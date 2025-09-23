Diyarbakır'da Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Diyarbakır'da Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Diyarbakır\'da Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
23.09.2025 09:46
Diyarbakır\'da Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Bismil'de çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, annesi ve kardeşi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı. Dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Dumlupınar Mahallesi 230. Sokak'ta 3 katlı bir binanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

ANNE VE DİĞER ÇOCUĞU YARALI KURTULDU

Yangında, anne T.Y., çocukları Ş.Y. (3) ve Sultan Yurt (2) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Sultan Yurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Bismil, Sağlık, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yangında 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
