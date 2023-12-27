 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, yeni yıl alışverişlerinde denetimleri arttırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, yeni yıl alışverişlerinde denetimleri arttırdı

Yenişehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta ekipleri, işletmelerde gıda güvenliği, hijyen ve bandrol kontrolü yaparak kurallara uymayan işletmelere yasal işlem yapılacağını belirtti.

Diyarbakır\'da Yenişehir Belediyesi, yeni yıl alışverişlerinde denetimleri arttırdı
27.12.2023 - 13:40,
Abone Ol

Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, yeni yıl kutlamaları öncesinde vatandaşların alışveriş için yoğun olarak kullandığı işletmelere yönelik denetimlerini arttırdı.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile Zabıta ekipleri, sabahın erken saatlerinde başlayan denetimlerinde işletmelerde başta fahiş fiyat ve stokçuluk olmak üzere gıda güvenliği, hijyen ve bandrol kontrolü gerçekleştirdi.

İlçe genelindeki, market, manav, pastane, fırın ve kuruyemişçilerde güvenilir gıda ürünlerinin kontrollerinin gün boyunca aralıksız bir şekil sürdürüleceğini belirten Kaymakam Beşikci, kurallara uymayan işletmeler için yasal işlem yapılacağı uyarısında bulundu. Kaymakam Beşikci, "Zabıta ekiplerimiz işletmelerde başta fahiş fiyat kontrolü olmak üzere hijyen belgesi, iş yeri açma izin belgesi, yangın tüpü, çalışanların bone-önlük kullanımı ve genel kılık-kıyafete uygunluk kriterlerini de karşılayıp karşılamadığını tek tek kontrol etmektedirler. Vatandaşlarımızın yeni yıl alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamlarda yapabilmesi için bu denetimlerimizi gün boyu gerçekleştireceğiz. İlçemizde hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın hakkını korumak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde yürüteceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, Yenişehir, Zabıta, Güvenlik, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, yeni yıl alışverişlerinde denetimleri arttırdı - Son Dakika


14:33
THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54
İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48
Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika
14:32 Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:33 THY uçağı aranan yolcu nedeniyle geri döndü
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:54 İsrail askeri, Gazze'deki mantar enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti
13:48 Adıyaman'da 16 yaşındaki çocuk vahşice bıçaklanarak öldürüldü
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:12:42. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi, yeni yıl alışverişlerinde denetimleri arttırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement