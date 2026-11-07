Diyarbakır Ergani'de kamyona çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Diyarbakır Ergani'de kamyona çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

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Diyarbakır Ergani\'de kamyona çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Diyarbakır Ergani\'de kamyona çarpan minibüste sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde Alitaş Mahallesi'nde minibüsün kamyona çarpması sonucu araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kamyona çarpan minibüsün sürücüsü araçta sıkıştı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Alitaş Mahallesi'nde Siverek yolunun 27. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kamyona çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Diyarbakırİnceleme3. SayfaOtomobilİtfaiyeErganiGüncelSon Dakika

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