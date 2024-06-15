Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda tır devrildi, sürücü yaralandı

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda devrilen tırın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, gece saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana geldi. Pirinçlik köyü mevkiinde seyir halindeki plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR
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