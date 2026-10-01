Diyarbakır Sur\'da 4 araçlı kazada devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Diyarbakır Sur'da 4 araçlı kazada devrilen kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.
Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonete sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Merkez Sur ilçesinde Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sürücüyü kurtarma anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
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