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Doğubayazıt'ta işçiler göçük altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika
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Doğubayazıt'ta işçiler göçük altında kaldı: 1 ölü

Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti. Doğubayazıt İlçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu. Olayda Ramazan Doğan adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler küçük yaralar alarak kurtuldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

22.01.2024 - 17:21,
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Doğubayazıt'ta işçiler göçük altında kaldı: 1 ölü

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi'nde meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Ağrı'nın Doğubayazıt İlçesi Sanayi Mahallesi çevre yolu üzerinde kazı yapan işlerin bulunduğu alanda göçük oluştu. İlk belirlemelere göre olayda Ramazan Doğan adlı işçi hayatını kaybederken, diğer işçiler küçük yaralar alarak kurtuldular. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Doğubayazıt\'ta işçiler göçük altında kaldı: 1 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Doğubayazıt'ta işçiler göçük altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğubayazıt'ta işçiler göçük altında kaldı: 1 ölü - Son Dakika
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