Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki öğretmen Laura Caron, 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldığı iddiasıyla mahkeme önüne çıkacak.

Caron'a karşı " cinsel saldırı" ve "çocuğun refahını tehlikeye atma" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. İddialara göre, öğretmen çocuk 11 yaşındayken istismara başlamış ve bu durum 2016-2020 yılları arasında dört yıl boyunca sürmüş.

Olay nasıl ortaya çıktı? Çocuğun babası, Caron'un doğurduğu kız bebeğin kendi oğluna çok benzediğini fark etti. Baba, Facebook'ta yaptığı paylaşımda "Bu bebek ya benim ya da oğlumun DNA'sını taşıyor, ikimiz de bu kadına hiç dokunmadığımızı biliyoruz" dedi.

Savcılar, Caron'un 2019 yılında çocuk 13 yaşındayken bir kız bebek doğurduğunu söylüyor. İstismar 2016'da başlamış, o zamanlar öğretmen 28, çocuk ise sadece 11 yaşındaymış.

Savcı Jeffrey Sutherland, "Bu iddialar, sanığın güven konumu düşünüldüğünde son derece rahatsız edici. Toplumumuzun en savunmasız üyelerini korumaya kararlıyız" dedi.

Çocuk ve kardeşleri, ailevi sorunlar nedeniyle önce ara sıra, sonra kalıcı olarak öğretmenin evinde yaşamaya başlamış. Caron, o dönemde Middle Township Okul Bölgesi'nde beşinci sınıf öğretmeni olarak çalışıyordu.

Babanın Facebook paylaşımı viral olunca polis soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılar durumu "sistematik istismar ve manipülasyon" olarak tanımladı.

Caron hem mağdurun hem de küçük kardeşinin öğretmeniydi. Evdeki diğer çocuklar, mağdurun kardeşleriyle değil Caron'un yatağında uyuması gibi tuhaf durumları fark etmiş. Mağdurun bir kardeşi, Caron ile mağdur arasındaki cinsel ilişkiye tanık olmuş. Başka bir kardeş ise mağdurun "bebeğin babası benim ama öğretmenim başı belaya girmesin" dediği konuşmanın ekran görüntüsüne sahip.

Caron Ocak 2025'te tutuklandı. Savunma avukatı, DNA testinin henüz sonuçlanmadığını ve devletin aceleci davrandığını söyledi. Caron kefaletle serbest bırakıldı ve okuldan maaşsız olarak uzaklaştırıldı. Suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Duruşma 16 Temmuz'da yapılacak.