Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı

Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
03.07.2025 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New Jersey'de yaşayan 34 yaşındaki Laura Caron isimli öğretmen, 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldığı iddiasıyla yargılanacak. Ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve çocuğun refahını tehlikeye atma gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Caron, çocuğun 11 yaşındayken istismara başlamış ve bu durum 4 yıl boyunca sürmüş. Öğretmenin 2019'da bir kız bebek doğurduğu belirtiliyor.

Amerika'nın New Jersey eyaletinde yaşayan 34 yaşındaki öğretmen Laura Caron, 13 yaşındaki öğrencisinden hamile kaldığı iddiasıyla mahkeme önüne çıkacak.

Caron'a karşı " cinsel saldırı" ve "çocuğun refahını tehlikeye atma" gibi ağır suçlamalar yöneltildi. İddialara göre, öğretmen çocuk 11 yaşındayken istismara başlamış ve bu durum 2016-2020 yılları arasında dört yıl boyunca sürmüş.

Olay nasıl ortaya çıktı? Çocuğun babası, Caron'un doğurduğu kız bebeğin kendi oğluna çok benzediğini fark etti. Baba, Facebook'ta yaptığı paylaşımda "Bu bebek ya benim ya da oğlumun DNA'sını taşıyor, ikimiz de bu kadına hiç dokunmadığımızı biliyoruz" dedi.

Savcılar, Caron'un 2019 yılında çocuk 13 yaşındayken bir kız bebek doğurduğunu söylüyor. İstismar 2016'da başlamış, o zamanlar öğretmen 28, çocuk ise sadece 11 yaşındaymış.

Savcı Jeffrey Sutherland, "Bu iddialar, sanığın güven konumu düşünüldüğünde son derece rahatsız edici. Toplumumuzun en savunmasız üyelerini korumaya kararlıyız" dedi.

Çocuk ve kardeşleri, ailevi sorunlar nedeniyle önce ara sıra, sonra kalıcı olarak öğretmenin evinde yaşamaya başlamış. Caron, o dönemde Middle Township Okul Bölgesi'nde beşinci sınıf öğretmeni olarak çalışıyordu.

Babanın Facebook paylaşımı viral olunca polis soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılar durumu "sistematik istismar ve manipülasyon" olarak tanımladı.

Caron hem mağdurun hem de küçük kardeşinin öğretmeniydi. Evdeki diğer çocuklar, mağdurun kardeşleriyle değil Caron'un yatağında uyuması gibi tuhaf durumları fark etmiş. Mağdurun bir kardeşi, Caron ile mağdur arasındaki cinsel ilişkiye tanık olmuş. Başka bir kardeş ise mağdurun "bebeğin babası benim ama öğretmenim başı belaya girmesin" dediği konuşmanın ekran görüntüsüne sahip.

Caron Ocak 2025'te tutuklandı. Savunma avukatı, DNA testinin henüz sonuçlanmadığını ve devletin aceleci davrandığını söyledi. Caron kefaletle serbest bırakıldı ve okuldan maaşsız olarak uzaklaştırıldı. Suçlu bulunursa 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Duruşma 16 Temmuz'da yapılacak.

Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı
Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, 3-sayfa, Eğitim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Çeşme ve Urla’da yangın Bazı mahalleler tahliye edildi Çeşme ve Urla'da yangın! Bazı mahalleler tahliye edildi
Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi Güne damga vuracak itiraf: Galatasaray ve Trabzonspor beni istedi
Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı Kadın polise tekme attı, ortalık karıştı: 5 gözaltı
Trabzonspor’da Alan Virginius için anlaşma tamam Trabzonspor'da Alan Virginius için anlaşma tamam
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ofisi satışa çıkarıldı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar 3 sanık tahliye edildi Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! 3 sanık tahliye edildi
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor

13:38
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
Bebeğini poşetle çöpe atıp ölüme terk etti
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
11:39
Çeşme ve Ödemiş’teki yangınlar büyüdü Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
Çeşme ve Ödemiş'teki yangınlar büyüdü! Otoyol çevresi alev alev, can kaybı var
11:07
Akaryakıta ÖTV ayarı Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
Akaryakıta ÖTV ayarı! Benzin, motorin ve otogaza okkalı zam geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
20:42
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
20:16
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü
Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
19:58
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
19:49
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 15:18:10. #7.13#
SON DAKİKA: Doğurduğu bebek öğrencisine çok benzeyince kadının öğretmenin yasak ilişkisi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.