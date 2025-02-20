Genç doktorun darbedilip saçlarının kopartıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Genç doktorun darbedilip saçlarının kopartıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir'de genç doktorun geçtiğimiz yıl acil serviste darbedilip saçlarının çekerek kopartıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan iki kadın ilk duruşmada tahliye edildi.

20.02.2025 11:20  Güncelleme: 12:18
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İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de dehşet yaşandı. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya (26) ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı.

DOKTORUN SAÇINI ÇEKEREK KOPARTTILAR

Bir süre sonra 2 şüpheli, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç doktorun darbedilip saçlarının koparıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında "Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit", Sinem C. hakkında ise "Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında görülen ilk duruşmada sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.

Genç doktorun darbedilip saçlarının kopartıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç doktorun darbedilip saçlarının kopartıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • aragorn:
    ilk duruşmada tahliyeee yuhh beee yuhhhh adamın 23 sabıkası var dışarda diğerinin 32 başkasının 14 her tahliye bu canavarlara verilen bir imkandır. tahliye kararı veren memurların açığa alınıp sorgulanması gerekir. TORBACILARI kim nasıl bir kafa var bunlarda. yazıkkkkk çıkkk yazıkkkk 43 3 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    yazık ulkeye 24 2 Yanıtla
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