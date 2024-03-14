Dolandırıcılar Hayvan Alacağız Bahanesiyle Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılar Hayvan Alacağız Bahanesiyle Yakalandı

Kars'ta 3 dolandırıcı, 'hayvan alacağız' diyerek dolandırdıkları kişinin parasıyla kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı. Dolandırıcıların daha önce de benzer suçlardan işlem yapıldığı ve paraları altına yatırdıkları ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için harekete geçti ve suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen para ve dolar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

14.03.2024 19:14
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3 kafadar dolandırıcı suçüstü yakalandı: Dolandırdıkları kişilerin paralarını altına yatırdıkları ortaya çıktı

'Hayvan alacağız' diyerek dolandırdıkları kişinin parasıyla kuyumcudan altın alırken yakalandı

KARS - Kars'ta 3 kafadar dolandırıcı, 'hayvan alacağız' diyerek dolandırdıkları kişinin parasıyla kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı.

Daha önceden 'dolandırıcılık' suçundan 4 kez işlem yapılan E.Ç., M.K. ve İ.C.'nin dolandırdıkları paraları altına yatırdıkları ortaya çıktı. Altına yatırım yapan dolandırıcılar 5'inci işlerinde de yakayı ele vermekten kurtulamadılar.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Sosyal medya üzerinden hayvan satış ilanını görerek Şanlıurfa'dan Kars'a gelen M.B. hayvan alım-satım konusunda şüpheli 3 kişi ile 5 milyon liraya anlaştı. M.B. şüphelilerle kentte bir kafede görüşerek paranın 500 bin lirasını banka üzerinden gönderdi.

Şüpheliler M.B.'yi bir süre kafede oyaladıktan sonra ortadan kayboldular. Bunun üzerine M.B. durumu polise bildirdi. Dolandırıcıları yakalamak üzere harekete geçen polis, şüphelilerin önceden de haklarında çok sayıda dolandırıcılık suçundan işlem yapılan E.Ç., M.K. ve İ.C. olduğunu tespit etti.

Altına yatırım yaptıkları ortaya çıktı

Şüphelileri yakalamak üzere harekete geçen polis, şüphelileri aldıkları parayla bir kuyumcuda altın almak üzereyken suçüstü yakalandı. E.Ç., M.K. ve İ.C.'nin yapılan üst aramalarında ise suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira ve bin 500 dolar ele geçirildi. Daha önceden haklarında 'dolandırıcılık' suçundan 4 kez işlem yapılan dolandırıcıların, dolandırdıkları paralardan altın aldıkları ve altına yatırım yaptıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılar Hayvan Alacağız Bahanesiyle Yakalandı - Son Dakika

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