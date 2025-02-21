Dolandırıcılardan 4 Milyon Liralık Vurgun - Son Dakika
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Dolandırıcılardan 4 Milyon Liralık Vurgun

Yaşlı adam, kendisini savcı-polis olarak tanıtan dolandırıcılara evini satıp 4 milyon lira kaybetti.

21.02.2025 18:52
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Kendilerini savcı-polis diye tanıtıp yaşlı adamı 4 milyon lira dolandırdılar

Ağına düşürdükleri yaşlı adama evini sattırıp parayı teslim aldıktan sonra ortadan kayboldular

4 milyon lira değerindeki evini 1 milyon 900 bin liraya satıp parayı dolandırıcılara kaptırdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Mevlüt Dağlı, telefonla arayıp kendisini savcı-polis olarak tanıtan şahısların 'adına düzenlenmiş sahte kimlikle terör örgütleri yararına gayrimenkul satışları yapıldı' söylemine inanarak 4 milyon lira değerindeki evini 1 milyon 900 bin liraya satıp parayı dolandırıcılara kaptırdı.

Gaziantep'te yaşayan 75 yaşındaki Mevlüt Dağlı, tanımadığı bir numaradan gelen aramayı kabul ederek hayatının şokunu yaşadı. Dağlı, telefonla arayarak kendilerini savcı-polis olarak tanıtan ve kimlik bilgilerini doğru bilen şahısların, 'adına düzenlenmiş sahte kimlikle terör örgütleri yararına gayrimenkul satışları yapıldı' söylemine inandı.

4 milyon lira değerindeki evini, dolandırıcılarla iş birliği yapan emlakçı vasıtasıyla sattı

Yaşadığı korku ve endişeyle şahısların kendileriyle iş birliği yapma teklifini kabul eden Dağlı, telefondaki şahısların 'örgüt üyelerine suçüstü yapmamız için tapuya giderek evini sat' demelerinin ardından 4 milyon lira değerindeki evini şahıslarla iş birliği yapan emlakçı vasıtasıyla bulunan müşteriye 1 milyon 900 bin liraya sattı.

Paranın bir kısmını hesaba attı, bir kısmını ise valize koyarak dolandırıcıların söylediği yol kenarına bıraktı

Satış işleminden sonra paranın bir kısmını peşin alan Mevlüt Dağlı, bir kısmını da elden alarak emlakçıya da 100 bin lira komisyon verdi. Dağlı, sattığı evin parasının bir kısmını dolandırıcıların hesabına atarken, kalan kısmını da valize koyarak Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendisini arayan şahısların söylediği yere bıraktı.

"Adıma düzenlenmiş sahte kimlikle terör örgütleri yararına gayrimenkul satışları yapıldığını söylediler"

Yaşadığı olayı anlatan Mevlüt Dağlı, "Normalde tanımadığım numaralara cevap vermem ama bu numaraya cevap verdi ve kendilerini savcı-polis olarak tanıttılar. Benim adıma düzenlenmiş sahte kimlikle Balıkesir'de terör örgütleri yararına gayrimenkul satışları yapıldığını söylediler ve bunun yapan şahısların yakalanması için işbirliği yapmamı istediler. Ben de yaşadığım korkuyla kabul ettim. Sonra da şahısları yakalamak için göstermelik bir satışla Gaziantep'teki evimi satmamı ve şahıslarla tapuda buluşmamı istediler. Telefonda da kendilerine 'savcım, komiserim' yerine 'oğlum, yeğenim' diye hitap etmemi de özellikle söylediler" dedi.

"Şahısların ayarladığı emlakçıyla buluşup evi sattım"

Daha sonrasında ise şahısların ayarladığı emlakçı ile buluşarak yanındaki müşteriye evin satış işlemini gerçekleştirdiğini söyleyen Dağlı, "Bana bir emlakçı yönlendirdiler. O da hemen 1-2 günde bir müşteri buldu ve 4 milyon liralık evimi 1 milyon 900 bin liraya satmamı söylediler. 'Bu işlemler hepsi göstermelik olacak, bizim her yerde adamımız var' diyerek beni inandırdılar ve işlemleri yaptık. Paranın bir kısmını orada hesaba attılar kalan kısmını da elden aldım" ifadelerini kullandı.

"Para dolu valizi yol kenarına bıraktım, 100 bin lira emlakçıya komisyon verdim, 398 bin TL hesaplarına attım"

Şahıslara paranın bir kısmını hesaptan attığını kalan kısmını da valize koyarak Şanlıurfa Akçakale'de söyledikleri yol kenarına bıraktığını söyleyen yaşlı adam, "Paralara aldım ve eve gittim. Sonra beni tekrar aradılar. Bana tatile gidiyormuş gibi valiz hazırlamamı ve parayı da valize koymamı söylediler. Valize parayı koyup Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi kırsalında söyledikleri yol kenarına bırakmamı söylediler. Ben içerisinde 1 milyon 350 bin TL olan valizi yol kenarına bıraktım. Ayrıca 100 bin lira emlakçıya komisyon verdim, geri kalan 398 bin TL'yi de söyledikleri hesaba attım. Daha sonrasında ise aramalar kesildi, kuzenim vasıtasıyla polise gidince dolandırıldığımı anladım" ifadelerine yer verdi.

"Organize bir dolandırıcılıkla Mevlüt Dağlı dolandırıldı"

Olayın organize bir dolandırıcılık olduğunu söyleyen avukat Abdullah Yalçın ise, "Şahıslar Melvüt Dağlı'yı adına düzenlenen sahte kimlikle terör örgütleri yararına emlak satışı yapıldığı söylemiyle korkutup ağına düşürmüş. O da şahısların isteklerine göre davranıyor ve Gaziantep'teki evini satmasını ve satış sırasında da operasyon yapacaklarını söylüyorlar. Sonrasında kendilerinin yönlendirdiği emlakçı ile olağan akışa aykırı bir şekilde hızlıca satış işlemi gerçekleştiriliyor. Yani 4 milyon lira değerindeki evi 1 milyon 900 bin liraya sattırıyorlar. Satış sırasında da Mevlüt Dağlı'ya 500 bin liralık senet ve sözleşme imzalatıyorlar. Ardından da paranın bir kısmını hesaba attırıyorlar, kalan kısmını da valize koydurup Akçakale ilçesinde yol kenarına bıraktırarak alıyorlar" şeklinde konuştu.

"Satılan evin üzerine tedbir kararı koydurduk, suç duyurusunda ve şikayette bulunduk"

Olayın ardından satışı yapılan eve tedbir kararı konulduğunu ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ifade eden avukat Yalçın, "Olayın hemen ardından suç duyurusunda ve şikayette bulunduk. Ardından da hukuk davası açtık. Satılan evin üzerine tedbir kararı koydurduk. Evin üzerinde şuan tedbir var. Aynı zamanda şüphelilerin de yakalanması için soruşturma da devam ediyor. Tüm zararların giderilebilmesi için hukuki olarak tüm işlemleri yapıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Dolandırıcılardan 4 Milyon Liralık Vurgun - Son Dakika

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