Dolandırıcılık Çetesi İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Dolandırıcılık Çetesi İstanbul'da Yakalandı

Dolandırıcılık Çetesi İstanbul\'da Yakalandı

Bursa Polisi, sahte yedek parça ilanlarıyla dolandırıcılık yapan çeteyi İstanbul'da yakaladı.

14.09.2024 10:18
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Bursa Polisi, ucuz fiyatlı otomobil yedek parçası ilanlarını sarı siteye koyup bu ilanlar için iletişime geçen vatandaşları param güvende uygulamasıymış gibi kopyaladıkları kendi sahte sayfalarına yönlendirip dolandıran çete üyelerini, İstanbul'da çağrı merkezi kurdukları evde yakaladı.

Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran çeteye yapılan baskın film sahnelerini aratmazken, koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardında etkisiz hale getirilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da oto tamircilerinin çoğunluğunu oluşturduğu çok sayıda kişinin; Sahibinden.com isimli alışveriş sitesine ilana konulan otomobil yedek parçalarını satın almak isterken dolandırıldıkları ihbarı üzerine Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Zanılların sahibinden.com sitesine normalinden çok daha ucuza ürün koydukları; vatandaşı tuzağa düşürüp aynı sitenin param güvende uygulamasını taklit ettikleri kendi sayfalarının linki üzerinden para transferini yaptırdıkları belirlendi. Zanlıların, ağlarına düşürdükleri kişiler ödeme yaparken, "transfer sırasında hata oluştu" şeklinde mesaj gönderip defalarca ödeme aldıkları da ortaya çıktı. Zanlıların, aynı yöntemle çok sayıda şehirde başta oto tamircileri olmak üzere çok sayıda kişiyi dolandırdıkları da tespit edildi.

Çete üyelerinin kandırdıkları kişilerle iletişime geçtiği telefon numarasından yola çıkan Bursa Polisi, çetenin İstanbul Üsküdar'da bir evde konuşlandığını tespit etti.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabaha karşı düzenlenen operasyonda koçbaşlarıyla kırılan kapıların ardındaki M.K.(22), A.C.(27), Y.S.(19), M.O.A.(26) ve M.A.(22) isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere önce Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ardından da adliyeye sevk edildi. M.K. ve A.C isimli şahıslar tutuklanırken, diğer üç şüpheli hakkında da adli kontrol kararı alındı

Çetenin internet üzerinden araç yedek parçası ilanları ile yaklaşık 50 kişiyi 10 milyon lira dolandırdığı öğrenildi. 'Call Center' çetesinin evinde yapılan aramada, çok sayıda laptop, telefon ve GSM hatlarına el konuldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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