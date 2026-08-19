Dörtyol'da bahçe yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçede çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bahçede çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde bulunan bahçede yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın geniş alana sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında bahçede zarar gördü.
Kaynak: İHA
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