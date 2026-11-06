Dörtyol'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk cenaze namazının ardından toprağa verildi - Son Dakika
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Dörtyol'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk cenaze namazının ardından toprağa verildi

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Dörtyol\'da dereye düşen 10 yaşındaki çocuk cenaze namazının ardından toprağa verildi
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk, cenaze namazının ardından Özelli Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kaymakam Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç ve Emniyet Müdürü Dinçer Dinçsever Kalkan aileye başsağlığı diledi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşerek hayatını kaybeden 10 yaşındaki çocuk, cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Dörtyol ilçesi Özelli Mahallesi Mezarlığı'nda Cihan Basatemir'in gerçekleştirilen cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı. Törende duygu dolu anlar yaşandı. Cenazeye, Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinçsever Kalkan da katılarak aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Cenaze namazının ardından Basatemir, mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA
Mehmet KeklikBahadır Amaç3. SayfaDörtyolGüncelÇocukHatayYaşamSon Dakika

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