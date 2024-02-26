Down sendromlu çocuk balkondan düşmekten son anda kurtuldu

Ölümcül kazanın kıl payı atlatıldığı olay Sakarya'nın Sapanca ilçesinde meydana geldi. 12 yaşındaki Down sendromlu Zeynep Genç, 2 katlı evlerinin 2'nci katındaki balkonundan sarktı. Durumu fark eden annesi dakikalarca balkonda asılı haldeki çocuğunu ellerinden tutarak kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra annesinin elinden kayarak düşen Zeynep'i, bir vatandaş havada yakaladı. Çevredekilerin Zeynep'i kurtarmak için seferber olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Cadde üzerinde bulunan iki katlı evlerinde ailesi ile birlikte yaşayan down sendromlu Zeynep Genç, annesinin bir anlık dalgınlığı sonucu, 2'nci kattaki balkona çıkıp boşluğa doğru sarktı. Elleriyle balkonun korkuluklarına tutunup sarkan çocuğun annesi, bir süre sonra durumu fark edip balkona koştu.
Anne, dakikalarca asılı olan çocuğunun ellerinden tuttu. Durumu gören vatandaşlar ve esnaf da merdiven dayayıp kızı kurtarmak için seferber oldu. Merdiven yardımıyla evin 1'nci katına kadar çıkan yardımsever vatandaşlar, Zeynep'i kurtarabilmek için adeta zamanla yarıştı.
Bir süre sonra annesinin ellerinden kayan Zeynep, boşluğa düştü. Bu sırada balkonun altında bekleyen bir vatandaş, kızı havada yakalayıp, sert bir şekilde beton zemine düşmesine engel oldu. Olayın ardından, ailesi tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürülen çocukta herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi. Zeynep, yapılan kontroller sonrası taburcu oldu.
Yaşanan o korku dolu anlardan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan bu görüntüler kaldı.
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