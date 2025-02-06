Drift Yapan Motosikletliye 44 Bin TL Ceza

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Eyüpsultan'da drift yapan motosikletliye ceza yağdı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da drift yapan motosiklet sürücüsüne toplam 44 bin 656 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ö.D.isimli bir şahsın 3 Mart 2024 yılında Eyüpsultan Kuzey Marmara Yolu Bağlantısı Cebeci Tüneli mevkiinde motosikletle drift yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tespit edildi. Plaka bilgilerinden kimliği belirlenen, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun "tescilli aracı plakasız kullanmak", "akrobatik hareketler yapmak" ve "drift" suçlarından toplam 44 bin 656 TL idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 60 gün süreli olarak iptal edildi. Öte yandan, şahsa "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.