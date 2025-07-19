Yozgat'ın Yerköy ilçesinde drift atan sürücüye 48 bin TL cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Yerköy ilçesi Kırşehir Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde drift atan sürücü, kameralardan kaçamadı. Polis ekipleri, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 48 bin 315 lira trafik cezası uyguladı.
Sürücünün trafikteki görüntüleri kameralar tarafından anbean kaydedildi. - YOZGAT
Son Dakika › 3.Sayfa › Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza - Son Dakika
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