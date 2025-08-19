Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza - Son Dakika
Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza

19.08.2025 14:44
Arnavutköy'de drift yapan sürücüye 48 bin 559 TL ceza kesildi, ehliyeti 60 gün sanıkta kalmadı.

İstanbul Arnavutköy'de Mesire Alanı civarında drift yaptığı tespit edilen sürücüye 48 bin 559 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Olay, 18 Ağustos 2025 günü saat 22.40 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi, İmrahor Mesire Alanı civarında meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine incelenen cep telefonu görüntülerinde 34 AT 8471 plakalı aracın drift yaptığı belirlendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sahibi tespit edildi. 34 AT 8471 plakalı aracın sürücüsünün Mehmet Özdemir olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Özdemir'e Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 48 bin 559 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca Özdemir'in Trabzon'un Of ilçesinden alınmış sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak geri alındı. Araç ise aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Öte yandan Mehmet Özdemir işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Arnavutköy, Güvenlik, istanbul, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Ceza, Son Dakika

19.08.2025 14:55:23
Drift Yapan Sürücüye 48 Bin TL Ceza
