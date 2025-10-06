Düğünde Ata Alkol Verildi - Son Dakika
Düğünde Ata Alkol Verildi

Düğünde Ata Alkol Verildi
06.10.2025 16:41
Düğünde Ata Alkol Verildi
Haber Videosu

Yatağan'da düğünde ata alkollü içki içirilmesi tepkilere neden oldu, at bağımlı hale geldi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir sünnet düğününde ata alkollü içki verilmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Görüntülerde ata yemek tabağı içinde alkol ikram edildiği görülürken, atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.

ATA ALKOL İÇİRDİLER

Edinilen bilgiye göre; Muğla'nın Yatağan ilçesinde C.Ö. isimli bir şahıs, oğlu için sünnet düğünü yaptı. Düğün programı kapsamında sünnet çocuğunu gezdirmesi için fayton çağırıldı. Yatağan Ahmet Toksöz Caddesi'nde sünnet çocuğunu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkollü içecek verilmesi görenleri şaşırttı.

ALKOL BAĞIMLISI YAPILMIŞ

Yemek tabağı içinde fayton atına alkol içirildiğini gören bazı vatandaşlar bu durumu cep telefonuyla kaydetti. Tepki çeken olayın görüntüleri kameralara bu şekilde yansırken, zavallı atın alkol bağımlısı yapıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Yatağan, 3-sayfa, Güncel, Sünnet, Son Dakika

