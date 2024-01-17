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Kocaeli'de düğünde cinayet: Küfür nedeniyle dayı ve yeğen arasında husumet - Son Dakika
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Kocaeli'de düğünde cinayet: Küfür nedeniyle dayı ve yeğen arasında husumet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan dayı ve yeğen düğünde karşılaşınca cinayet işlenmişti. O anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Hakan Aydın'ın dayısının bulunduğu masaya geldiği, aralarında konuşma geçtiği, Muharrem Ç.'nin tabancasını çıkararak ateş ettiği anlar yer aldı. Ayrıca davetlilerin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede ise maktulün, sanık Muharrem Ç.'nin bulunduğu masaya gelerek yumruk attığı, Muharrem Ç.'nin de ruhsatsız tabancayla maktule 5 el ateş ettiği belirtildi. İddianamede sanığın, 'Haksız tahrik altında kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Kocaeli\'de düğünde cinayet: Küfür nedeniyle dayı ve yeğen arasında husumet
17.01.2024 - 14:02,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde küfür ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulunan dayı ve yeğen düğünde karşılaşınca cinayet işlenmişti. O anların görüntüsü ortaya çıktı.

30 Ekim 2022 tarihinde Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi'nde bulunan düğün salonunda meydana gelen olayda, daha önce aralarında husumet bulunan Hakan Aydın (45) ile Muharrem Ç. (63) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muharrem Ç., yeğeni Hakan Aydın'a 5 el ateş etti. Boyun, göğüs ve bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılan Aydın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Muharrem Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korku dolu anlar kameraya yansıdı

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Hakan Aydın'ın dayısının bulunduğu masaya geldiği, aralarında konuşma geçtiği, Muharrem Ç.'nin tabancasını çıkararak ateş ettiği anlar yer aldı. Ayrıca davetlilerin korkuyla etrafa kaçışmaları da görüntülerde yer aldı.

12 yıldan 18 yıla kadar hapis isteniyor

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede ise maktulün, sanık Muharrem Ç.'nin bulunduğu masaya gelerek yumruk attığı, Muharrem Ç.'nin de ruhsatsız tabancayla maktule 5 el ateş ettiği belirtildi. İddianamede sanığın, "Haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.

Olay bu yüzden meydana gelmiş

Olayla ilgili geçen celselerde görülen duruşmalarda sanık Muharrem Ç., annesinin Niğde'de ikamet ettiğini ve hasta olduğunu, Hakan'ın annesi Sefade ile memlekete gittiklerini, orada kız kardeşler arasında kavga yaşandığını söyledi. Bu kavga sırasında Sefade'nin kız kardeşi tarafından darp edildiğini, Hakan'ın bu durumdan kendisini sorumlu tuttuğunu ve sinkaflı küfürler ettiğini, olayın bu sebeple meydana geldiğini söylemişti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kocaeli'de düğünde cinayet: Küfür nedeniyle dayı ve yeğen arasında husumet - Son Dakika


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