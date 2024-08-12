Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu - Son Dakika
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Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu

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Konya'nın Meram ilçesinde düğün salonunda yanlarından uzaklaşan çocuğunu yakalayan bir baba, çocuğu havaya kaldırıp yere attı. Dehşete düşüren anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

12.08.2024 15:34
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Konya'da bir baba, düğün salonunda yanından uzaklaşan çocuğunu havaya kaldırıp yere attı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma akşamı merkez Meram ilçesinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gelenler arasında bulunan küçük bir çocuk yakınlarının yanından ayrılıp salonunun içine girdi. Bu çocuğu takip eden başka bir çocuk da peşinden koştu. Bu sırada babası ve annesi olduğu iddia edilen iki kişi de salonunun kapısına geldi.

O ANLAR KAMERADA

Diğer çocuğun yanında getirdiği küçük çocuğu birden havaya kaldıran babası olduğu öne sürülen şahıs, çocuğu birden yere attı. Bu sırada içeriden çıkan bir kadın da öfkeli adamı çocuğun yanından uzaklaştırmaya çalışarak tepki gösterdi. Çocuk ve yanındakiler yürüyerek uzaklaşırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu
Kaynak: İHA

Konya, Meram, Baba, İnsan Hakları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düğünde sinirlendiği çocuğunu yere vurdu - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

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