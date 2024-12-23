Dünürünü 500 Bin Lira İçin Öldürdü - Son Dakika
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Dünürünü 500 Bin Lira İçin Öldürdü

Dünürünü 500 Bin Lira İçin Öldürdü

Konya'da Muammer G., alacak meselesi yüzünden dünürünü vurarak öldürdü. Zanlı yakalandı.

23.12.2024 19:49
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Dünürünü 500 bin lira alacağı için öldürmüş

KONYA - Konya'da dün alacak verecek kavgasında öldürülen kişinin, katil zanlısı ile dünür olduğu, polis tarafından yakalanan zanlının 500 bin lira alacağı için dünürünü öldürdüğü öğrenildi.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Konya Çevre Yolu üzerinde Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer G. ile dünürü olan Süleyman Kıyak arasında 38 LC 067 plakalı araç içerisinde araç alışverişinden kalan alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muammer G., yanında bulunan tabancayla Süleyman Kıyak'a 2 el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Kıyak, tedavi altına alınırken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli Muammer G. ise Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekiplerince suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.

Araç alışverişinden kalan 500 bin lira için dünürünü öldürmüş

Gözaltına alınan şüpheli Muammer G.'nin, "Bir süre önce dünürüm Süleyman Kıyak ile araba alışverişimiz oldu. Bu alışverişten 500 bin lira borcu vardı. Süleyman Kıyak'ı borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Bu sırada alacağım olan para nedeniyle kavga çıktı, sonra olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Zanlı dünür emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

Politika, Ekonomi, Cinayet, 3-sayfa, Şiddet, Kavga, Konya, Suç, Son Dakika

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