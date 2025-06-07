Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti

Dünyaca ünlü termos markası, kapağında üretim hatası bulunduğu gerekçesiyle dünya genelinde 2,6 milyon adet seyahat termosunu geri çağırma kararı almış ve Türkiye'deki tüketicilerden de başvuru almıştı. Ancak bu süreçte yaşanan gecikme, bir tüketici için ciddi bir sağlık sorununa dönüştü.

2 BİN LİRA ÖDEDİ, AYLARCA YENİ KAPAK GELMEDİ

Haberler.com WhatsApp İhbar Hattı'na ulaşan Hamza A. geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin lira ödeyerek termos satın aldığını ve 15 Mart'ta kapak değişimi için markaya başvuruda bulunduğunu belirtti. Genç adam, firma tarafından belirtilen 6-8 haftalık teslim süresinin 3 ayı bulmasına rağmen yeni kapağın kendisine ulaşmadığını öne sürdü.





KOLUNDA CİDDİ YANIK OLUŞTU

Bayramda termosunu kullanmak zorunda kalan tüketici, termosu sırt çantasının yan gözüne yerleştirdi. Sıcak kahvenin sağ koluna fışkırdığını ve ciddi bir yanık oluştuğunu aktaran şahıs, koltuk altından dirseğe kadar olan bölgede oluşan yanık nedeniyle adli rapor alacağını ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

"BAYRAMIM ZEHİR OLDU"

Hamza A. "Bayramımın zehir olduğuna mı üzereyim, binlerce lira verdiğim piyasanın en kaliteli termosu diye satılan termosta bunu yaşamama mı üzüleyim? Aylar olmuş bir kapağı değiştiremeyen sözde 1857 yılında kurulan yılların köklü firması. Hakkımı artık adli yollardan da arayacağım. Gerekli sağlık raporunu bugün alıp mahkemeye başvuracağım. Hakkımı bütün mercilerde arayacağım" ifadelerini kullandı.