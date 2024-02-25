'Dur' ihtarına uymayıp kaçan araç şehri birbirine kattı: Yakalanınca ağlamaya başladı
Kaçarken başka araca çarpıp yakalanan şüpheliler önce ağladı sonra suçu birbirine attı
Şüpheli şahısların kaçtığı araçta yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi
BURSA - Bursa'da polisin dur ihtarına uymayıp şehri birbirine katan araçtaki 3 kişi Yunus polisinin amansız takibi sonrası kıskıvrak yakalandı.
Kaçarken bir araca çarparak hasar veren SUV otomobilde yapılan aramada 172 gram Metamfetamin ele geçirildi. Polise yakalanınca ağlamaya başlayan şüpheliler suçu birbirine attı.
Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz gece Doburca Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde polisinin şüphelenerek durdurmak istediği 16 BCY 892 plakalı Nissan Qhasgai marka otomobil dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İzmir yolu üzerinde Yunus polislerinin kovaladığı araç önce Ataevler sonra Özlüce ve 100. Yıl Mahallelerinde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Motosikletli ve araçlı Yunus polislerinin amansız takibi sonrası 100. Yıl Mahallesi 512. sokak üzerinde park halindeki 16 DA 311 plakalı otomobile çarpınca ağır hasar alıp hareket edemedi. Araçtaki 3 şahsı etkisiz hale getiren polisler yaptıkları aramada da pas pas üzerine bırakılmış poşet içerisinde 170 gram Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Kıskıvrak yakalanan şahıslardan biri ağlayıp suçu diğer iki kişinin üzerine atarken aracın sürücü mahallinde yakalanan ehliyetsiz ve 88 promil alkollü Hanifi Buğra Mahken yemin edip aracı kendisinin kullanmadığını iddia etti. Halıcılık yaptığı öğrenilen
Mahken işlem yapan polis ekiplerine "Ehliyetim yok, alkollüyüm ama yemin ederim aracı ben kullanmıyordum" dedi. Aracın sağ ön yolcu koltuğunda oturan tesisatçı Berkay Yedirici ile arka koltukta oturan garsonluk yaptığı belirtilen yaşı küçük Ahmet Enes Kotan da gözaltına alındı. Şahısların yapılan UYAP sorgusunun ardından aranan şahıslar olmadığı tespit edilerek ele geçirilen uyuşturucu madde ile birlikte ifadeleri alınmak üzere Organize Sanayi Polis Merkezine teslim edildi.
Öte yandan şahısların polisten kaçarken başka bir araca çarpıp hurdaya çevirdiği SUV aracı bir başkasından emanet aldıkları ortaya çıktı. Araç sahibi şahısları telefonla arayıp ulaşmak istese de aracın bluetoothuna bağlı telefona bakan olmadı.
Aracın sürücüsü Hanifi Buğra Mahken'e sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanma, ters yönde seyretme, muayene, alkollü araç kullanma, dur ikazına uymama ve drift konularını ihlal ettiğinden toplamda 87 bin 054 TL cezai işlem uygulanıp araçta trafikten men edildi.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.
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