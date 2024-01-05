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Durağa dalan otomobil, yaşlı çifti hayattan kopardı - Son Dakika
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Durağa dalan otomobil, yaşlı çifti hayattan kopardı

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada yaşlı çift feci şekilde hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Otomobilin kayarak geldiği ve duraktaki çifti savurduğu anlar kameralara yansıdı. Kazayı gören tanık, sürücünün olay yerinden kaçtığını ve bir kişinin araçtan çıktığını belirtti.

05.01.2024 - 18:23,  Güncelleme: 18:25
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Durağa dalan otomobil, yaşlı çifti hayattan kopardı

Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı, yaşlı çift feci şekilde hayatını kaybetti

Otomobilin kayarak geldiği, ve duraktaki çifti savurduğu anlar kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, otobüs durağına daldı. Kazada yaşlı çift hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı. Otomobil sürüklendiği ve duraktaki çifti savurduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 07 BCL 913 plakalı otomobil otobüs durağına daldı. Duraktaki Hüseyin Keserve eşi Fatma Keser çarpmanın etkisiyle savruldu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlenirken, durakta bekleyen yolculardan Mavi A., yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki iki genç sürücü ise olay yerinden ayrıldı. Kaza yeri savaş alanına dönerken, polis caddeyi trafiğe kapattı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Keser, çiftinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Otomobil hurdaya döndüğü kazada, demir durak levhasının da yerinden koptuğu görüldü.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin durakta bekleyen vatandaşlara hızlı bir şekilde çarpması ve metrelerce savrulması yer aldı.

Kazayı gören Yılmaz Hatunana, "Kazada iki kşişi vefat etti. Durakta bekleyenlere araç çarpıyor. Sürücü rabadan çıkmaya çalışan bir genç vardı. Sonra kayboldu gitti. Bir kişinin araçtan çıktığına eminim" dedi.

Durağa dalan otomobil, yaşlı çifti hayattan kopardı
Kaynak: İHA
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Antalya, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Durağa dalan otomobil, yaşlı çifti hayattan kopardı - Son Dakika


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