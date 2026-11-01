Düzce Akçakoca'da UMKE ekipleri eski hastane enkazında 2 yaralıyı kurtardı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca'da UMKE ekipleri eski hastane enkazında 2 yaralıyı kurtardı

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Düzce Akçakoca\'da UMKE ekipleri eski hastane enkazında 2 yaralıyı kurtardı
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Akçakoca'da yıkımına başlanan eski devlet hastanesi enkazındaki tatbikatta senaryo gereği 2 yaralı kurtarılarak sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Tatbikata 15 UMKE ekibi ve 3 araç katıldı, AFAD ile arama kurtarma dernekleri destek verdi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE ekipleri ile arama kurtarma dernekleri, Akçakoca ilçesinde yıkımına başlanan eski devlet hastanesi enkazından arama kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazında kalan 2 yaralı, başarılı çalışmayla kurtarıldı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Arama Kurtarma ekipleri deprem ihtimaline karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, depreme hazırlık kapsamında Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan ve yıkımına başlanan eski devlet hastanesi enkazını tatbikat alanı olarak kullandı. Tatbikata 15 UMKE ekibi, 3 araç ile katılırken; Düzce AFAD, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Kızılelma, Düzce99 Arama Kurtarma Dernekleri de destek verdi. Enkaz haline gelen hastanede senaryo gereği yaşanan deprem sonrası 2 yaralı vatandaş yerleri tespit edilerek kurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altından çıkarılan yaralılar, yine senaryo gereği kurulan sahra hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tatbikat, yaralıların yıkılan hastane enkazı dan çıkartılacak güvenli alanlara taşınasıyla son buldu.

Ayrıca Akçakoca Motorlu Trafik ekipleri, tatbikata katılan ekiplere, geçiş üstünlüğü, tepe lambası kullanımı ve konumlanma konusunda bilgiler aktardı.

Tatbikatın ardından açıklamalarda bulunan Düzce İl Sağlık Müdürlüğü UMKE Birim Sorumlusu Ahmet İyi, "Bakanlığımızın Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde yıllık olarak gerçekleştirdiğimiz tatbikatımızı yaptık. Akçakoca eski devlet hastanemiz yıkılırken hem tatbikatımızı gerçekleştirelim hem de arkadaşlarımız bilgilerini tazelesin istedik. Arkadaşlarımız meydana gelen depremlerde de görev alan arkadaşlarımız" dedi.

Kaynak: İHA
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