Düzce'de Biber Gazı Kullanarak Cep Telefonu Gasp Eden Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Biber Gazı Kullanarak Cep Telefonu Gasp Eden Şahıs Yakalandı

Düzce\'de Biber Gazı Kullanarak Cep Telefonu Gasp Eden Şahıs Yakalandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bir kişinin cep telefonunu biber gazı kullanarak gasp eden şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. İhbar üzerine başlatılan çalışma sonucunda şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

30.05.2024 16:52
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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde biber gazı kullanarak bir kişinin cep telefonunu gasp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde bir vatandaşın cep telefonu, biber gazı sıkılarak gasp edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde yakalandı. Gözaltına alınana şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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