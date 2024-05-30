Düzce\'de Biber Gazı Kullanarak Cep Telefonu Gasp Eden Şahıs Yakalandı

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Düzce'nin Cumayeri ilçesinde biber gazı kullanarak bir kişinin cep telefonunu gasp eden şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde ilçe merkezinde bir vatandaşın cep telefonu, biber gazı sıkılarak gasp edildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Şahıs, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ile Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan fiziki takip neticesinde yakalandı. Gözaltına alınana şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - DÜZCE