Düzce’de duygu sömürüsüne geçit yok

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yanında çocuğu ile vatandaşların manevi duygularını sömürerek para dilenen şahıslara cezai işlem uyguladı. Aynı yerde ikinci kez yakalanan şahıslar Zabıta Karakoluna götürülerek haklarında yasal işlem yapıldı.

Düzce Belediyesi şehirde asayiş denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle ana yol üzerinde ve cami çevrelerinde dilendiğini tespit ettiği şahıslara anında cezai işlem uygulamaya devam ediyor. Şehit Bayram Gökmen mahallesinde yanlarında bulunan küçük çocukları ile vatandaşların manevi duygularını sömüren şahıslar iki gün ara ile aynı yerde tespit edilerek her iki kabahat için ayrı ayrı cezai yaptırım ile karşılaştı. Kabahatler Kanunu çerçevesinde yapılan işlemler kapsamında ilgili şahıslara idari para cezası kesildi.

Ekipler, belli noktalarda yoğun olmak üzere asayiş kontrol ve denetimlerinin sürdürüleceğini belirterek vatandaşları dilencilere ve duygu sömürülerine karşı duyarlı olmaya davet etti.