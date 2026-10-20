Düzce'de evin üzerine devrilen ağaç belediye ve özel idare ekiplerince kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de evin üzerine devrilen ağaç belediye ve özel idare ekiplerince kaldırıldı

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Düzce\'de evin üzerine devrilen ağaç belediye ve özel idare ekiplerince kaldırıldı
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Düzce'nin Yayakbaşı köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle bir ağaç evin üzerine devrildi. İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaldırılan ağaç sonrası İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik evi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yayakbaşı köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle bir evin üzerine devrilen ağaç, İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla kaldırıldı.

Düzce'nin Yayakbaşı köyünde olumsuz hava şartları nedeniyle bir ağaç, vatandaşın evinin üzerine devrildi. Olayın ardından Düzce İl Özel İdaresi ve Düzce Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda evin üzerine devrilen ağaç bulunduğu yerden kaldırıldı. Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik, ağacın devrildiği evi ziyaret ederek olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik, olayın ardından gerçekleştirilen müdahaleleri yerinde inceledi.

Düzce İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, olaydan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletilerek benzer olayların yeniden yaşanmaması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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