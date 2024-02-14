Düzce'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Düzce\'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Düzce'de polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi. Ahlak büro amirliği ekiplerinin 1 aylık projeli çalışmaları sonucunda fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

14.02.2024 23:08
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Düzce'de fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Ahlak büro amirliği ekiplerinin 1 aylık projeli çalışmaları sonucunda zor duruma düşen kadınlara fuhuş yaptırdıkları tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Bu çerçevede fuhuş olayını pazarlayan ve gözcülük yapan T.T.(30), müşterilerle irtibat kuran yabancı uyruklu İ.T.(31), fuhuşa yer temini sağlayan C.G.ve H.T.ile fuhuş olayının mağduru H.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet Kurusıkı Tabanca ve 30 adet fişek, 14 bin 520 lira para 10 bin Özbekistan SOM parası, 17 adet Özbekistan'a havale edilen para dekonttu, Şüpheli İ. T. ve mağdur H. Y. adına düzenlenmiş 2 adet pasaport, 11 adet cep telefonu, 1 adet içinde müşterilere ait bilgilerin bulunduğu ajanda, 2 kutu prezervatif, 1,5 gram esrar ele geçirildi.

Ayrıca konu ile ilgili 9 şahsa bilgi alma işlemi ve fuhuş yapmaktan idari işlem uygulandı.

Kaynak: İHA

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