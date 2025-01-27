Düzce\'de Hava Kirliliği ile Mücadele Denetimleri Sürüyor

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hava kirliliği ile mücadele kapsamında katı yakıt denetimlerini sürdürdü. Denetimde çevreye zarar veren düşük kalorifik değere sahip kömürlere el konuldu.

Düzce Belediyesi, hava kirliliği ile mücadele amacıyla yürüttüğü denetimlerde, çevreye zarar veren düşük kalorifik değere sahip kömürlerin kullanımına izin vermedi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Camikebir Mahallesi'nde bir işyeri ve Çay Mahallesi'nde bir konutta, mahalli çevre kurulu kararında belirtilen 6400 kcal altındaki kömürlerin kullanıldığı tespit edilerek, kömürlere el konuldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, şehir genelinde kullanılacak kömürlerin kalorifik değerinin en az 6400 kcal olması gerektiği vurgulanarak, çevreyi kirletici etkilere yol açabilecek düşük kalorifik değerli kömür kullanımının yasak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, denetimlerin aralıksız şekilde devam edeceği belirtilerek "Isınmadan kaynaklı hava kirliliği ile mücadele kapsamında kalorifik değeri düşük olan ve alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı olarak 6400 kcal'den düşük kömürlere el konulmaktadır. İlimizde hava kirliliğinin özellikle kış aylarında yoğun olması nedeniyle uygun olmayan kömür satışı ve kullanımına kesinlikle müsamaha gösterilmemekte ve ağır cezai yaptırımlar uygulanmakta olup, uygulanmaya da devam edilecektir. Vatandaşlarımızın da bu konuda bilinçli şekilde hareket ederek 6400 kcal'den düşük yerli kömürlerin alınmaması, satan kişilerin de Zabıta Müdürlüğümüze ihbar edilmesi gerekmektedir. Ayrıca vatandaşlarımız kömür alırken, satıcının Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmasına dikkat etmeli, kömür torbalarında bulunan uygunluk belge numaralarının Satış İzin Belgesi ile karşılaştırılması yapılmalıdır. Şikayet değerlendirme, denetim ve idari yaptırımlarımız aynı kararlılıkla devam edecektir" denildi. - DÜZCE