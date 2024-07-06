Düzce'de Kaçak Elektrik Kullanan Şahıs, Elektriğini Kesmeye Gelen Personele Tüfekle Tehditler Savurdu

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Düzce'de kaçak elektrik kullandığı için elektriğini kesmeye gelen personele tüfekle tehditler savuran şahsın o anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

4 Temmuz tarihinde Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kaçak elektrik kullanan şahsın elektriğini kesmeye giden ekiplere pompalı tüfek ile tehdit etmesinin ardından jandarma ekipleri harekete geçti.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Darıyeri Hasanbey köyünde yaşadığı tespit edilen şüpheli R.K., ekiplerce yakalandı. Evde yapılan aramada personelleri tehdit ettiği esnada kullandığı pompalı tüfek ve 2 fişeğe el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece dün tutuklandı.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bugün ise olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Korku dolu görüntülerde, R.K'nin pencereden tüfeği personele doğrultarak kestikleri elektriği bağlaması için hakaretlerde bulunduğu duyuluyor.