Düzce'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpıp Yakınlarıyla Kavga Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpıp Yakınlarıyla Kavga Etti

Düzce'nin Cedidiye Mahallesi'nde bir motosiklet babasıyla yürüyen çocuğa çarptı. Çocuk hafif yaralanırken, öfkelenen çocuğun yakınları sürücüye saldırdı. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona erdi. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı ve görüntülerde çocuğa çarpma ile ardından yaşanan kargaşa kaydedildi.

11.09.2024 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de hızla gelen motosiklet babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı. Öfkelenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı. Bu anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Düzce Merkeze bağlı Cedidiye Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden hızla ilerleyen motosiklet, babasıyla birlikte yürüyen çocuğa çarptı. Çocuk hafif şekilde yaralandı. Sürücünün motosikletini hızlı kullanmasına sinirlenen çocuğun yakınları ise sürücüye saldırdı. Diğer vatandaşlar da araya girerek kargaşayı sonlandırmaya çalıştı.

Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin çocuğa çarptığı ve çocuğun yakınlarının da sürücüye saldırdığı anlar yer aldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Motosiklet, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpıp Yakınlarıyla Kavga Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 15:49:22. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Motosiklet Kazası: Çocuğa Çarpıp Yakınlarıyla Kavga Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement