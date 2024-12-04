Hayatını kaybeden polis için tören: Gözyaşlarıyla uğurlandı
DÜZCE - Düzce'de beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakımda tedavi gören ve hayatını kaybeden polis memuru Birol Özcan için İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Birol Özcan (49), yaklaşık 1.5 ay önce kanındaki enfeksiyonun beyne pıhtı atmasına yol açması sebebiyle yoğun bakıma alınmıştı. Düzce Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde Özcan'ın mesai arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı. Saygı duruşunun ardından Birol Özcan'ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi.
Törende, polis memuru Birol Özcan'ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında memleketi Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ballıca köyüne uğurlandı. Törende eşi Ayşe Özcan ve çocukları gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar yaşandı.
Polis memuru Birol Özcan'ın cenazesi, yarın Ballıca köyünde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de Polis Memuru Birol Özcan İçin Tören - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?