Düzce\'de sağanak alt geçitte su birikintisi oluştu, Düzce Belediyesi tahliye ediyor

Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde su birikintilerine neden oldu. Alt geçitte biriken sular için ekipler anında harekete geçti.

Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce'de de etkisini arttırdı. Düzce'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Küçük Sanayi Sitesi ile Melensu Parkı'nı birbirine bağlayan alt geçitte, yoğun yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçların geçişine engel olan su birikintisi sebebi ile bölgeye Düzce Belediyesi ekipleri sevk edildi. Birikintinin yükseldiği bölgede biriken suyun tahliye edilmesi için ekiplerin müdahalesi sürerken, çalışmalar kent genelinde devam ediyor.