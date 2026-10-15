Düzce\'de sağanak alt geçitte su birikintisi oluştu, Düzce Belediyesi tahliye ediyor

Düzce'de sağanak alt geçitte su birikintisi oluştu, Düzce Belediyesi tahliye ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Düzce'de etkisini artıran şiddetli sağanak, kent genelinde su birikintilerine yol açtı. Küçük Sanayi Sitesi ile Melensu Parkı'nı birbirine bağlayan alt geçitte oluşan birikinti araç geçişini engelledi; Düzce Belediyesi ekiplerinin tahliye müdahalesi sürüyor.
Düzce'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, kent genelinde su birikintilerine neden oldu. Alt geçitte biriken sular için ekipler anında harekete geçti.
Yurdun belli bölgelerinde etkili olan yağış Düzce'de de etkisini arttırdı. Düzce'de etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Küçük Sanayi Sitesi ile Melensu Parkı'nı birbirine bağlayan alt geçitte, yoğun yağış nedeniyle su birikintisi oluştu. Araçların geçişine engel olan su birikintisi sebebi ile bölgeye Düzce Belediyesi ekipleri sevk edildi. Birikintinin yükseldiği bölgede biriken suyun tahliye edilmesi için ekiplerin müdahalesi sürerken, çalışmalar kent genelinde devam ediyor.
Kaynak: İHA
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