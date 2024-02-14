Düzce'de Trafik Denetiminde 171 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Düzce'de Trafik Denetiminde 171 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce\'de Trafik Denetiminde 171 Araç Trafikten Men Edildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 171 araç trafikten men edilirken, 2 bin 610 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ehliyetsiz araç kullanma, emniyet kemeri takmama, ışık donanımı kuralına uymama, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymama ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeme gibi ihlaller tespit edildi. Ayrıca okul servislerine yönelik yapılan denetimlerde ise 13 servise idari para cezası uygulandı.

14.02.2024 12:50  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri yaptıkları denetimde 171 araç trafikten men edilirken 2 bin 610 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekiplerince Düzce'de son bir hafta boyunca yaptığı denetimlerde ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen üzerine denetim yaptı.

Yapılan denetimde 11 bin 654 araç kontrol edilirken kusuru bulunan 171 araç trafikten men edildi 2 bin 610 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Ayrıca okulların açılmasıyla birlikte Polis ekipleri okul servislerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Uygulamalarda 330 okul servisi kontrol edilirken 13 servise idari para cezası uygulandılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Trafik Denetiminde 171 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 13:24:59. #1.11#
SON DAKİKA: Düzce'de Trafik Denetiminde 171 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement