Düzce'de Uçan Balonlara Yasa Dışı Denetim - Son Dakika
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Düzce'de Uçan Balonlara Yasa Dışı Denetim

Düzce\'de Uçan Balonlara Yasa Dışı Denetim

Düzce'de yapılan ortak denetimde, yasaklı uçan balonlar ve tehlikeli kimyasallarla dolu düzenekler ele geçirildi. Uçucu gazlarla şişirilmiş balonların halk sağlığı açısından büyük risk taşıdığı belirtildi.

20.02.2025 13:34  Güncelleme: 13:39
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Düzce'de, kullanımı ve satışı yasak olan uçan balonlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Düzce Belediyesi Zabıt Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD ve sağlık ekiplerinin ortaklaşa yaptığı denetimlerde, yüksek derecede yanıcı özelliği olan ve lavabo açıcı tozdan elde edilen kimyasal madde karışımı gaz konulan uçan balonlar ele geçirildi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağa Mahallesi'ndeki bir sokakta uçan balonları şişirmek için uçucu, yanıcı ve parlayıcı gazlarla tehlikeli şekilde dolum yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Düzce İl AFAD ekibi ve Toplum Sağlığı Ekibi ile birlikte belirtilen adres ve çevresinde denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetim sırasında, 7 adet varil ve düzeneğin olduğu, bu düzeneklerin içerisinde lavabo açıcı alüminyum tozu ve çeşitli kimyasalların bulunduğu tespit edildi. İl AFAD Müdürlüğü personelinin gaz ölçüm cihazı ile yaptığı ölçümde yüksek derecede yanıcı gaz tespit edildi.

Halk sağlığını riske atabilecek kimyasal maddelerle doldurulmuş uçan balonlara ve varillere el konularak, imha edilmek üzere kamyonlara yüklendi. Uçan balonların içerisindeki kimyasal maddelerin sağlığa zararlarının yanı sıra patlama riski de taşıdığı vurgulanarak, dolum ve satışının yasak olduğu belirtildi. Ayrıca Düzce genelinde şeker şeklinde balon satışı yapmak isteyen şahıslara da izin verilmediği kaydedildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Uçan Balonlara Yasa Dışı Denetim - Son Dakika

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