Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Düzce'de polis ekipleri tarafından Aziziye Mahallesinde bir evde uyuşturucu satıldığı üzerine baskın yaptı. Yapılan baskında gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aziziye Mahallesi'nde bir ikametten uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine 2 şüpheli şahsa yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda 2 parça halinde toplam 4 gram Sentetik Kannabinoid Maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan S.G. ve B.Y. isimli şüpheliler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Şüpheli şahıslardan uyuşturucu madde satın aldığı yapılan takipler sonucunda belirlenen 1 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı bildirildi. - DÜZCE