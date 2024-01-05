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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ile mücadelesi kapsamında yapılan çalışmada, polis ekipleri tarafından 1 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, T.B. ve G.A. isimli şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yaptıkları aramada, 60 gram sentetik kannabinoid ve 3.1 gram esrar maddesi ele geçirdi. G.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, T.B. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı
05.01.2024 - 19:14,  Güncelleme: 19:21
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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmasında 3 suç kaydı bulunan T.B. (25) ile bir suç kaydı bulunan G.A. (37) isimli şahısların üstleri ve ikametlerinde yapılan aramada; 60 gram sentetik kannabinoid, 3.1 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs G. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. T.B. tutuklanarak ceza evine konuldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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