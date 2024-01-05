Düzce\'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu satıcısı 1 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu ile mücadelesi devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sokak çalışmasında 3 suç kaydı bulunan T.B. (25) ile bir suç kaydı bulunan G.A. (37) isimli şahısların üstleri ve ikametlerinde yapılan aramada; 60 gram sentetik kannabinoid, 3.1 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs G. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken. T.B. tutuklanarak ceza evine konuldu. - DÜZCE