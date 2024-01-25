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Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu

Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Konuralp'te polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce\'de Uyuşturucu ve Ruhsatsız Silah Operasyonu
25.01.2024 - 16:47,
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DÜZCE (İHA) – Düzce'nin merkez ilçesine bağlı Konuralp'te polis ekiplerince yapılan uygulamalarda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Düzce'de polis ekipleri üniversite bölgesinde uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde gerçekleştirilen uygulamalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 7 adet fişek, 15 gram sentetik mannabinoid maddesi ele geçirdi. Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurma veya kullanma" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından adli işlem başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Güvenlik, Polisiye, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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