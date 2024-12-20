Düzce'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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Düzce'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Düzce\'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Düzce'de bayıldığı iddia edilen sürücü zincirleme kazaya yol açtı, 3 kişi yaralandı.

20.12.2024 20:43
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Düzce'de seyir halindeki aracında bayıldığı iddia edilen sürücü önündeki araca çarparak zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Sakarya'dan Bolu istikametine 81 EL 220 plakalı Peugeot marka otomobiliyle seyir halinde olan Zeki T., iddiaya göre araç içerisinde bayıldı. Kontrolden çıkan otmobil, Öztürkler kavşağına 300 metre kala Lale Y. idaresindeki 81 AF 244 plakalı Toyota marka araca çarptı. Lale Y. idaresindeki otomobil de önündeki Zeki Hakan K. idaresindeki 34 CAE 253 plakalı Citröen marka otomobile, o da aynı istikametteki E.K. idaresindeki 54 AIY 038 plakalı Volkswagen marka karavana arkadan çarparak durabildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Zeki T. itfaiye ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Diğer araçlarda bulunan Lale Y. ve M.O.K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Zeki T.'nin kalp krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"Kalp krizi geçirmiş olabilir"

Kazanın hemen önünde olduğunu belirten Selami Yalçın, "Diğer araçlar kırmızı ışıkta duruyordu. Bu arabanın sürücüsü kriz geçirdi büyük ihtimalle. Hatta üzerimize kırdı. Ne yapıyor demeye kalmadan önümüzdeki araçlara çarparak durabildi. Sürücü 3 arabayı sürükledi. Büyük ihtimalle kalp krizi geçirdi" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika

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