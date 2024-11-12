Düzce'deki Elektrik Panosu Onuncu Kez Parçalandı - Son Dakika
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Düzce'deki Elektrik Panosu Onuncu Kez Parçalandı

Düzce\'deki Elektrik Panosu Onuncu Kez Parçalandı

Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde çocuk parkındaki elektrik panosu, vandallar tarafından onuncu kez hasar gördü. Belediye ekipleri panoyu onararak güvenliği sağladı ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

12.11.2024 09:14  Güncelleme: 09:15
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Düzce'nin Darıcı Mahallesi Aziz Yıldırım Bulvarı üzerindeki çocuk parkında yer alan elektrik panosu, demir kafesle korunmasına rağmen onuncu kez parçalandı. Belediye ekipleri, hasar gören panoyu onararak, yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçti.

Darıcı Mahallesi'nde sık sık vandalların hedefi olması sebebiyle demir kafes ile korunmaya alınan elektrik panosuna, bazı kişi veya kişiler tarafından tekrar hasar verildi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, elektrik panosunun demir kafesinin kırılarak açıldığı ve içerisine müdahale edildiği görüldü.

Elektrik panosunun sürekli olarak zarar görmesi, bölgedeki elektrik hatlarında aksaklıklara yol açarken, yangın veya elektrik çarpması gibi tehlikeleri de beraberinde getiriyor.

Belediye ekipleri, çocukların ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye düşüren olay üzerine hemen harekete geçerek elektrik panosunu onardı. Tekrar güvenli hale getirilen panoya zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'deki Elektrik Panosu Onuncu Kez Parçalandı - Son Dakika

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