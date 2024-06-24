Düzce'deki yangına 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi - Son Dakika
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Düzce'deki yangına 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi

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Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde çıkan yangına 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

24.06.2024 21:28  Güncelleme: 21:32
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Düzce'deki yangına 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi

Düzce İtfaiyesi aynı anda 3 yangına müdahale etti

DÜZCE - Düzce'nin Akınlar Mahallesi'nde çıkan yangına 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi. Kontrol altına alınan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü.

Düzce'nin Akınlar Mahallesi Küçük Melen mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Eski çöplük alanındaki yangın ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, alevlere müdahale ederken, Bahçeşehir itfaiye müfrezesinden takviye ekipler olay yerine sevk edildi.

3 ayrı noktaya müdahale ettiler

Ekiplerin Akınlar Mahallesi'ndeki yangına müdahalesi sırasında Sarayyeri Mahallesi'nde iki ayrı noktadan da anız yangını ihbarı geldi. Kısa süre içerisinde diğer vaka noktalarına ulaşan ekipler, eş zamanlı olarak 3 ayrı yangına müdahale etti. Düzce İtfaiyesi'nin 21 personel, 8 itfaiye aracı, 5 kamyon ve 4 iş makinası ile müdahale ettiği Akınlar Mahallesi'ndeki yangın söndürme çalışmalarına, Düzce İl Özel İdaresi 1 tanker, Gölyaka Belediyesi 1 tanker, Kaynaşlı İtfaiyesi 4 personel ve 2 itfaiye aracı, orman yangın aracı 2 personel ve 1 araç ile destek verdi.

Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile yayılan yangın 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 25 dönüm çöplük alanın tamamen yandığı olayda, yaklaşık 2 dönümlük buğday tarlası ve 1 dönümlük fındık arazisi de kısmen zarar gördü.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı ve yaralananın olmadığı olayla ilgili Düzce İtfaiyesi'nin tahkikatı sürüyor.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ve Fen İşleri Müdürlüğünün yangın alanını dolgu ile kapatma işlemlerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Düzce\'deki yangına 29 personel, 18 araç ve 4 iş makinesi ile müdahale edildi
Kaynak: İHA

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