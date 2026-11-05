Düziçi'nde heyelanla kapanan Berke Baraj Yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı - Son Dakika
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Düziçi'nde heyelanla kapanan Berke Baraj Yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı

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Düziçi\'nde heyelanla kapanan Berke Baraj Yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı
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Düziçi\'nde heyelanla kapanan Berke Baraj Yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince açıldı
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Düziçi'nde gece etkili olan sağanak yağışın yol açtığı heyelan, Berke Baraj Yolu'nun Çoklu köyü çıkışını ulaşıma kapattı. Osmaniye İl Özel İdaresi ekiplerinin gece süren çalışmasıyla yoldaki toprak ve kaya parçaları temizlendi, yol sabaha karşı açıldı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan Berke Baraj Yolu, ekiplerin gece boyunca süren çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Düziçi ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle Berke Baraj Yolu'nun Çoklu köyü çıkışında dağdan kopan toprak ve kaya parçaları yola sürüklendi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Osmaniye İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Gece boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalar sonucunda yola biriken toprak ve kaya parçaları temizlenerek yol sabaha karşı yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiOsmaniye3. SayfaDüziçiGüncelYaşamSon Dakika

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